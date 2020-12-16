Акушеры и медсестры получат в 2021 году подъемные средства при переезде в села

Москва, 16 декабря. По решению правительства Российской Федерации, с января 2021 года акушеры и медсестры фельдшерских акушерских пунктов, которые переедут работать на село или в небольшие города с населением до 50 тысяч человек, будут получать подъемные средства. Об этом на заседании правительства РФ заявил его председатель Михаил Мишустин.

Как стало известно ФАН, размер подъемных средства составит 1 млн рублей при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в Арктику.

«Тем, кто выберет другие удаленные труднодоступные территории, будет выплачиваться 750 тысяч рублей», — пояснил Мишустин.

На полмиллиона рублей могут рассчитывать медицинские работники, которые переедут в небольшие населенные пункты других регионов страны.

В правительстве уверены, что преференции помогут решить проблемы кадрового дефицита и сделают медицинскую помощь более доступной в сельских территориях.