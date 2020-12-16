Сенатор Татьяна Кусайко назвала лучший для нее подарок на Новый год

Москва, 16 декабря. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко призналась ФАН, что на Новый год ей дарят множество разных презентов, однако лучший подарок — это здоровье родных, друзей и коллег.

«Мне дарят совершенно разные подарки: сувениры и косметику, духи, платки, книги, красивые чайные пары, вазы. Конечно, любой подарок приятен, — рассказала сенатор. — Но самое главное для меня, когда мои близкие и родные, друзья и коллеги живы и здоровы. Это самый лучший подарок».

На официальных мероприятиях Татьяне Кусайко в основном дарят ручки с блокнотами. По ее словам, они всегда нужны в работе. Сама же сенатор старается угадать с подарками и дарить только такие, которые бы радовали или были полезны.

«Стараюсь дарить своим близким и родным подарки, которые будут их по-настоящему радовать, надолго запомнятся или, например, будут полезны. Особенно рада, когда получается подарить то, что человеку действительно было нужно и он собирался это приобрести», — отметила Татьяна Кусайко.

Но, уверена сенатор, главное — не подарок, а внимание, которое даритель уделяет его выбору. Это, подчеркнула Кусайко, приятно вдвойне.

Праздник сенатор традиционно встречает в кругу близких или с близкими друзьями. Она призналась, что Новый год для нее в первую очередь — семейный уютный праздник.

«Планирую встретить Новый год в снежном, по-настоящему зимнем, родном Мурманске, — поделилась Татьяна Кусайко планами с ФАН. — Обязательно наряжу елку, украшу дом, создам новогоднее настроение».

Сенатор добавила, что сейчас, когда все уже более полугода живут в новых реалиях, связанных с пандемией, люди привыкли и к новому формату общения — дистанционному, через все виды видеосвязи. Поэтому, вполне вероятно, что гостей в этому году у Татьяны Кусайко будет намного больше, чем обычно, пусть и в режиме онлайн.