«Постреливают»: Альгис Микульскис о новых провокациях ВСУ в Донбассе

С момента парижской встречи «нормандской четверки», которая должна была положить конец противостоянию Украины и республик Донбасса, прошел год. Итоги неутешительны. В чем причина продолжающихся провокаций ВСУ, попытался разобраться спецкор ФАН Альгис Микульскис.

«Как обстановка? Да постреливают… Вчера в новостях сказали, что украинцы аж 120 танков подтянули. Ждем», — голос тестя в телефоне спокоен.

Он луганский шахтер и паниковать не привык. Однако то, что сейчас происходит на границе ЛНР, ни ему, ни мне оптимизма не внушает. Хотя, казалось бы, год назад в Париже было сделано все, чтобы жители непокорных республик спали спокойно.

Так, почему же договоренности между президентами России, Украины, Германии и Франции так и не стали гарантией мира в этих краях? Ответ, мне кажется, лежит на поверхности.

Как можно ожидать полного и быстрого прекращения огня, если украинская сторона, например, ввела в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске одиозного Алексея Резникова — «министра по делам временно оккупированных территорий»? Свое отношение к Донбассу он озвучил в эфире украинского «5 канала»:

«Это больные территории, ментально в том числе. Нам главное — не взять их обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать».

О каком мирном процессе можно говорить, если представитель президента Украины в Минске Андрей Ермак всерьез призывает вообще отказаться от каких-либо переговоров с ДНР и ЛНР и вернуться к положениям «Будапештского меморандума» — документа, не только юридически не обязывающего подписантов выполнять его пункты, но даже не ратифицированного?

Каким образом будут добиваться урегулирования включенные в состав ТКГ такие «представители Донбасса», как журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, чье интернет-издание «Остров» прямо заявляет, что его работе содействует американский «Национальный фонд поддержки демократии»?

Складывается совершенно однозначное впечатление: украинская сторона не только препятствует переговорам, но и делает все, чтобы война в Донбассе возобновилась в еще более жестоком виде.

Зачем это нужно Украине? Для начала стоит принять за аксиому, что страна Украина и государство Украина — два разных геополитических артефакта. И если первому из них убитые молодые мужчины, чьи-то сыновья и отцы, однозначно не нужны, то у второго особо никто и не спрашивал.

К тому же выходцы из западных областей, играющие далеко не последнюю скрипку в украинском политическом оркестре, давно знамениты своей позицией «Чего изволите?» по отношению как к Европе, так и к Штатам. Новоизбранный президент США Джо Байден, в апреле 2014 года прилетевший в Киев, вызвавший к себе «на ковер» едва ли не весь столичный политбомонд и встретивший прибывших, восседая в кресле президента страны, — еще тогда четко дал понять, кто тут хозяин, а кто холоп.

Так чего же ждать от несамостоятельного, но отлично выдрессированного руководства вассального государства с Владимиром Зеленским во главе, кроме безупречного выполнения команд сверху? Будет команда «Фас!» — и деятели с улицы Банковой без раздумий и рефлексий отправят армию убивать. И погибать.

Разумеется, у республик Донбасса есть силы и средства на случай нового наступления ВС Украины. Конечно же, к юго-востоку от линии соприкосновения, или, как ее здесь называют, «нуля», бойцы несут службу не понарошку, а с полным пониманием «текущего момента». Несомненно, Россия, не являясь участником конфликта, пристально наблюдает за происходящим у своей границы, а слова ее президента Владимира Путина об «очень тяжелых последствиях для украинской государственности в целом» в случае атаки на Донбасс, сказанные в 2018 году, до сих пор не потеряли актуальности…

Все перечисленное достаточно эффективно сдерживает агрессию Киева — города и шахтерские поселки живут сравнительно спокойно. Но с «той стороны», тем не менее, — «постреливают». Вероятно, не осознавая того, что если ежедневные провокации выльются во что-то большее, для нарушителей перемирия это станет самоубийством.