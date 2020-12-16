Год какого животного наступит в 2021-м, как готовиться, что надеть и ставить на стол

Завершается непростой 2020 високосный год, который наделал столько шума. Все ближе новый 2021-й. Хозяйка уходящего года — Крыса — уступает бразды правления второму знаку китайского гороскопа, на который люди уже возлагают большие надежды. Как правило, в преддверии каждого Нового года люди задают себе вопросы, которые только на первый взгляд кажутся несущественными.

Год какого животного наступит в 2021-м?

Как правильно подготовиться к встрече?

Наряд какого цвета предпочтительнее надеть?

Что поставить на стол, чтобы встреча Нового года прошла по всем правилам?

Вопросы непраздные: как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А, учитывая, что уходящий 2020-й был непростым, устроить себе праздник при встрече его сменщика — решение более чем правильное во всех смыслах, говорят и астрологи, и психологи.

Сколько дней отдыхаем в новогодние каникулы 2021 года

Новогодние каникулы в России будут длиться 10 дней — с 1 по 10 января включительно. В некоторых регионах выходным также объявлен четверг, 31 декабря, но на Москву и Петербург это послабление не распространяется.

В любом случае 31 декабря рабочий день будет укорочен на час, как того требует закон.

Год какого животного наступит в 2021-м

Согласно восточному (китайскому) гороскопу, Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Он сменит свою предшественницу Крысу в ночь на 12 февраля 2021-го, но встречать хозяина года по правилам нужно уже в новогоднюю ночь. Бык, поняв, что его ждут, обязательно проявит благосклонность к встречающим.

Кто такой Белый Металлический Бык

Готовящийся сменить Крысу символ 2021 года Белый Металлический Бык — это второй знак 12-летнего китайского зодиакального цикла. Согласно легенде, второе место ему досталось несправедливо — из-за коварства Крысы. Когда животные торопились к верховному божеству за наградами, Крыса вскочила на спину соперника, который бежал впереди, а затем спрыгнула и первой предстала перед создателем. Так ей досталось первое место, а Быку пришлось довольствоваться вторым. Надо сказать, за это Бык затаил обиду на Крысу, поэтому с этим знаком у него отношения не слишком теплые.

Но в целом Бык — благожелательный практически ко всем знакам зодиака, о чем подробнее рассказывается в материале ФАН.

Бык — существо надежное, положительное, уважающее стабильность, ценящее достаток, несколько упрямое, но при этом обладающее здравым рассудком. В силу мифологической связи с Золотым тельцом Бык очень хорошо относится к деньгам, поэтому тем, кто настроен на финансовые успехи, новый год предоставит массу возможностей. Кроме того, 2021-й хорош для завязывания новых прочных отношений и укрепления старых связей. Дело в том, что Быки — и мужчины, и женщины — отличаются постоянством, верностью партнерам и нацеленностью на прочную семью.

Чего ждать от 2021 года Быка

Астролог и ведунья Алена Полынь советует в Новом году не расслабляться, а наоборот, — быть готовым действовать уверенно и решительно как в достижении материального благополучия, так и в построении личной жизни. Кроме того, чтобы добиться благоволения Быка, ведунья настоятельно не советует ругать и уж тем более не проклинать уходящую Крысу, которая сумела преподать всем важные уроки выживания и стойкости.

Отметим также, что стихия Быка 2021 — металл, который создаст в новом году всем отличный защитный панцирь, что наверняка поможет уберечься от неприятностей.

Как подготовиться к встрече Нового 2021 года Быка

Бык — существо положительное, ценящее стабильность и верность. Кроме того, Бык любит порядок во всем, поэтому необходимо как следует привести в порядок жилище, избавившись от хлама и всего ненужного.

От наносного и суетного стоит избавиться и в жизни, это поможет начать 2021 год с чистого листа. Для этого необходимо по старой, давно известной традиции, постараться до Нового года оплатить все долги и завершить дела, Бык такую предусмотрительность горячо одобрит.

Кроме того, помня о любви Быка к стабильности, лучше воздержаться от серьезных трат перед Новым годом, хотя побаловать себя и близких подарками следует обязательно. Однако, учитывая особенности уходящего года, выбор и покупку подарков лучше делать онлайн, это будет и разумно, и современно, а значит, придется по душе хозяину наступающего года.

Как встречать Белого Металлического Быка

Знак Быка — это постоянство и стабильность, поэтому праздник стоит продумать заранее, тем более, что из-за коронавирусных ограничений он наверняка пройдет в привычной домашней обстановке. Составьте список гостей, продумайте, кому какой подарок приготовить, и ответственно подойдите к меню. Еды должно быть достаточно — Бык любит хорошо покушать, хотя разносолами и не увлекается, его вкусы простые и традиционные.

Также стоит учесть, что Новый год — это время Рождественского поста, поэтому фруктов и овощей для праздника лучше закупить с запасом, чтобы постящиеся не чувствовали себя обделенными.

Однако в предновогодние дни ложиться костьми на кухне не стоит, если только у вас нет каких-то фирменных фишек, без которых вам и вашим гостям Новый год — не праздник. Значительную часть блюд, включая салаты, жаркое, рыбу и торты, вполне можно заказать. Но зарезервировать все это стоит заранее, поскольку желающих будет много. И да, не заказывайте и не готовьте больше того, что вы и ваши гости сможете съесть — выбрасывать продукты обидно, а есть несвежее — не слишком хорошее начало года.

Что поставить на стол в Новый год Быка

Бык не отличается тягой к гастрономическим изыскам, поэтому хорошо подойдет традиционный новогодний набор — селедка под шубой, оливье, салат «мимоза», жаркое, студень, рыбные деликатесы, традиционная икра и обязательно побольше сладкого. Считается, что второй знак китайского гороскопа — знатный сладкоежка, поэтому изобилие выпечки, конфет и красивый торт на праздничном столе — отличный способ ему угодить. Про овощи и фрукты мы уже упоминали — это то, без чего достойная встреча Быка просто немыслима.

Говядину по понятным причинам ставить на стол не нужно. Побольше фруктовых напитков — компотов, морсов, соков, желательно домашних. А вот с алкоголем не переусердствуйте — Бык не любит пьяных и может крайне недружелюбно отнестись к тем, кто будет излишне усердно предаваться возлияниям в новогоднюю ночь и во время каникул.

Остатки новогодней трапезы стоит выкинуть не позднее вечера 1 января, и то, если еда была в холодильнике. Новый год — свежая еда, Бык это оценит.

Что надеть на Новый год Быка и как украсить дом

Тут главный принцип: избегаем красного, Бык этот цвет не жалует и начинает злиться. Во всем остальном — полная свобода. В идеале побольше белого с золотыми и серебряными вкраплениями. Такой вариант отлично будет смотреться и в убранстве елки, и в нарядах.

Сочетания черного и белого, металлические вставки и аксессуары в одежде, а также все оттенки синего, желтого и бежевого тоже приветствуются. Главное, чтобы наряд был удобным и не стеснял движения. Даже домашняя встреча Нового года должна обязательно предусматривать не только праздник живота, но и танцы, настольные игры, а также небольшую прогулку. Гулять лучше в своем районе и при этом максимально аккуратно обращаться с пиротехникой, тем более, что Бык не слишком любит грохот и шум, это его нервирует.

Но в целом астрологи уверены, что наступающий Новый год Быка будет благоприятным, сытным и благополучным. Кроме того, нужно иметь в виду, что Бык так не любит свою предшественницу — предательницу-Крысу, что обязательно изгонит все беды, которые она принесла в 2020-м.