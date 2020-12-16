Манукян: Украинские политики принимают российский препарат от коронавируса

Санкт-Петербург, 16 декабря. О том, при помощи какого препарата украинские политики быстро и эффективно лечатся от коронавируса, рассказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Я впервые сообщу об одном инсайде: Андрей Богдан через известных людей получил информацию, что Владимир Зеленский и его администрация, а также Дмитрий Разумков и многие члены Верховной рады Украины быстро и эффективно лечатся от коронавируса при помощи российского препарата. Уточнять его название не буду», — сообщил Вадим Манукян.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России отметил, что политики Украины не лечатся украинскими или американскими препаратами. По мнению Вадима Манукяна, они прекрасно понимают, что российский препарат — лучший, «поэтому и лечатся именно им, но втихую».

Отметим, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и группа компаний «ХимРар» объявляют об увеличении производства первого российского препарата против новой коронавирусной инфекции «Авифавир».

«Авифавир» — один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях в России с участием более 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также исследованиях в Японии и других странах. Клинические исследования «Авифавира» доказали способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.