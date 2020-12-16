Сокращение трудовых мигрантов: как скажется такая «потеря» на России

Из-за пандемии число трудовых мигрантов в России сократилось. Закрытые границы не позволяют иностранной рабочей силе вернуться на заработки. Работодателям пришлось повысить заработную плату, но подъем на небольшой процент не заставил россиян работать на местах, которые раньше занимали гастарбайтеры.

Как сказывается на России уменьшение числа мигрантов? Страдает ли российская экономика от потерь налогов и госпошлин, которые выплачивали иностранцы? Будут ли россияне занимать освободившиеся места или же работодатели будут просить возвращения сотрудников из-за рубежа. ФАН опросил экспертов, и, как оказалось, мнения по этому поводу разделились.

Зарплата мигрантов не удовлетворяет наших соотечественников

Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, рассказал ФАН о плюсах и минусах сокращения трудовой миграционной силы.

«В России очень много нелегальных мигрантов. О каких сообщает МВД — непонятно, ведь о нелегальных мигрантах никто не знает. Если посмотреть на ситуацию ЖКХ на улицах города — так и не скажешь, что их стало меньше. Их видно, как и раньше», — отметил собеседник ФАН.

По мнению профессора, если мигрантов действительно стало меньше — это может серьезно сказаться на экономике.

«Многим предприятиям (от малых до крупных) с нерадивыми управленцами будет сложно отказаться от неквалифицированного труда, простых, несложных работ, которые выполняли трудовые мигранты. Если эта ситуация не изменится, тогда им придется повышать заработную плату, чего очень не хотят», — отметил эксперт.

Повышать зарплату необходимо для того, чтобы привлекать на рабочие места граждан России. Те деньги, которые работодатели платили мигрантам, не удовлетворят наших соотечественников, считает Щербаков.

«Она (зарплата. — Прим. ФАН) слишком низкая для того уровня жизни, который сложился в России. Это будет вызывать сложности. Возможны эмоциональные эксцессы и попытки лоббировать открытие границ для трудовых мигрантов», — пояснил собеседник ФАН.

Профессор считает, что из-за необходимости увеличить зарплату появятся предпосылки и для повышения производительности труда.

«За высокую зарплату, которую будут получать в дальнейшем россияне, наши же предприниматели захотят получать бОльшую трудовую отдачу, бОльшую производительность труда. На этом производительность экономики может повыситься», — резюмировал эксперт.

Щербаков отметил, что из-за сокращения мигрантов в большей степени пострадают не юридические лица, а частники. Поскольку они привыкли к тому, что мелкие работы по дому, саду зачастую выполняли мигранты за умеренные суммы. Именно они могут почувствовать отсутствие такой рабочей силы более остро.

«Миграционные потоки высасывают деньги из страны»

Есть те, кто считает, что сокращение потока трудовых мигрантов положительно повлияет на Россию. Сергей Вострецов, депутат Госдумы, рассказал ФАН о плюсах возвращения мигрантов на родину.

«Мигранты зачастую были задействованы в низкоквалифицированном труде. Сейчас экономика не только в России сжимается. И многие люди, которые приезжали сюда на заработки, это поняли и вернусь к себе обратно», — резюмировал депутат.

Политик отметил, что мигранты занимают низкоквалифицированные рабочие места, но она высокооплачиваемая. Иначе бы они не работали. Поскольку им нужно жилье снимать, кушать и деньги еще отправлять своим.

«Эти миграционные потоки высасывают деньги из страны. Деньги уезжают в другие страны. Это неплохо — что они к нам едут, но в первую очередь экономика должна работать внутри нашей страны», — резюмировал депутат.

По мнению Сергея Вострецова, сейчас в стране переизбыток высшего образования — в России необходимо популяризировать рабочие специальности. За последние десятилетия произошли изменения — работать руками стало непрестижно. Все ринулись получать высшее образование, а потом с тремя дипломами идут работать не по специальности.

«Я не призываю сокращать высшее образование. Нужно развенчивать эти мифы, что высшее образование обещает успешную жизнь. Необходимо больше вести профориентацию в школах и говорить, что работать каменщиком, электриком, крановщиком, докером — это неплохо. Кто-то должен эту работу выполнять», — объясняет собеседник ФАН.

По его мнению, россиянам стоит поменять отношение к людям с рабочими специальностями. Правительству нужно выстраивать программу пропаганды, чтобы россияне хотели работать на таких профессиях, как слесарь, электрик, водитель и так далее.

«Оттокам нужно воспользоваться и занять эти места своими людьми. Коррупции много было из-за миграции. Попробуй еще устроиться дворником — там целая мафия и откаты платили», — отметил политик.

Сергей Вострецов посоветовал руководству регионов подумать, как заполнить эти рабочие места нашими кадрами.