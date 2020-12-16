Пиротехники обезвредили 250-килограммовую авиабомбу в Волгограде

Волгоград, 16 декабря. Боеприпас времен Великой Отечественной войны весом в четверть тонны спасатели вывезли из Краснооктябрьского района Волгограда. Для его обезвреживания были вызваны пиротехники из Ростова-на-Дону.

Опасная находка была обнаружена в начале недели на улице Тарифной. На боеприпас случайно наткнулись строители при проведении земляных работ. Они сразу же сообщили об этом в экстренные службы города.

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России при обследовании боеприпаса определили, что была найдена фугасная авиационная бомба ФАБ-250. Если бы она сдетонировала сегодня, то могла запросто уничтожить находящиеся вблизи жилые двухэтажные дома.

К счастью, бомба оказалась без запала, поэтому спокойно пролежала в земле со времен Сталинградской битвы, примерно 78 лет.

«Во время земляных работ строители использовали трактор. Он как раз и задел бомбу. Взрыва не случилось, так как в ней не было детонатора. Тяжелый фугас был в свое время сброшен с высоты, но он не сработал. Сама же бомба просто так взорваться не может. Поэтому угрозы жилым домам не было. Конечно, место обнаружения бомбы охранялось до прибытия пиротехнического расчета», – сообщил корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Чтобы вывезти 250-киллограмовую авиабомбу из жилой зоны спасатели использовали специальную технику с краном-манипулятором. Они обвязали боеприпас тросами, погрузили в автомобиль и в сопровождении экстренных служб вывезли за пределы Волгограда.

«Фугасная авиабомба, обнаруженная на севере Волгограда, была вывезена в безопасное место и уничтожена путем подрыва», – отчитался после проведенной операции Михаил Веселов, инженер спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра МЧС.

Как сообщили ФАН в областном управлении МЧС, с начала текущего года на территории волгоградского региона пиротехники обезвредили порядка 20 авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что накануне более 400 человек экстренно эвакуировали из Большого театра в центре Москвы. Причиной стало письмо с угрозами — неизвестные заявили, что в здании якобы заложена бомба.