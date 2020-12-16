Эксперт объяснила, почему Германия вводит жесткий локдаун

Германия вводит жесткий локдаун, потому что иначе уже не справляется. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Жесткие ограничения

На территории Германии 16 декабря вводятся жесткие ограничения в общественной и частной жизни из-за пандемии нового типа коронавируса. Продлятся они все новогодние праздники. В стране сохраняется высокий уровень угрозы распространения коронавируса.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к жителям страны, назвал принятые меры радикальными. По его словам, и общественная, и частная жизнь будут ограничены более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ. При помощи данных мер Берлин надеется как можно быстрее снизить количество больных коронавирусом

Германия не справляется

Как отметила Анна Бодрова, любые ограничения работы внутри экономики или экономических процессов — всегда ярко выраженный негатив для самой экономики. Понятно почему Германия вводит столь жесткие меры — ей нужно как можно более оперативно взять под контроль пандемию, потому что легкими мерами она уже не справляется.

«Это самый правильный путь, хотя он жесткий и суровый, а также весьма затратный. Он себя точно оправдает. Значительными будут потери горнолыжных курортов, баров и ресторанов, а также ритейла, потому что вся зимняя выручка делается именно сейчас. В курсе евро уже заложен эмоциональный эффект локдауна, поэтому резких отклонений от средних значений последней недели не ожидается. Не нужно недооценивать попытки спасти германскую экономику от провала, напротив, этим стоит гордиться», — пояснила Анна Бодрова.

Она добавила, что в Западной Европе деловая активность уже на следующей неделе пойдет на спад. Поэтому резкое ограничение в работе бизнеса и жизни людей будет частично нивелировано. Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ будет нейтральным для курса евро. К концу текущего года евро может снизиться до диапазона 86–88 руб.

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