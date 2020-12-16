Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Эксперт объяснила, почему Германия вводит жесткий локдаун

Эксперт объяснила, почему Германия вводит жесткий локдаун

Германия вводит жесткий локдаун, потому что иначе уже не справляется. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Жесткие ограничения

На территории Германии 16 декабря вводятся жесткие ограничения в общественной и частной жизни из-за пандемии нового типа коронавируса. Продлятся они все новогодние праздники. В стране сохраняется высокий уровень угрозы распространения коронавируса.

Эксперт объяснила, почему Германия вводит жесткий локдаун

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к жителям страны, назвал принятые меры радикальными. По его словам, и общественная, и частная жизнь будут ограничены более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ. При помощи данных мер Берлин надеется как можно быстрее снизить количество больных коронавирусом

Германия не справляется

Как отметила Анна Бодрова, любые ограничения работы внутри экономики или экономических процессов — всегда ярко выраженный негатив для самой экономики. Понятно почему Германия вводит столь жесткие меры — ей нужно как можно более оперативно взять под контроль пандемию, потому что легкими мерами она уже не справляется.

«Это самый правильный путь, хотя он жесткий и суровый, а также весьма затратный. Он себя точно оправдает. Значительными будут потери горнолыжных курортов, баров и ресторанов, а также ритейла, потому что вся зимняя выручка делается именно сейчас. В курсе евро уже заложен эмоциональный эффект локдауна, поэтому резких отклонений от средних значений последней недели не ожидается. Не нужно недооценивать попытки спасти германскую экономику от провала, напротив, этим стоит гордиться», — пояснила Анна Бодрова.

Она добавила, что в Западной Европе деловая активность уже на следующей неделе пойдет на спад. Поэтому резкое ограничение в работе бизнеса и жизни людей будет частично нивелировано. Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ будет нейтральным для курса евро. К концу текущего года евро может снизиться до диапазона 86–88 руб.

Эксперт объяснила, почему Германия вводит жесткий локдаун

Сразу три российские вакцины против коронавируса, вызывающего COVID-19, находятся на стадии клинических испытаний. ФАН разобрался, чем отличаются эти разработки и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в различные стороны вместо того, чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.

Новости партнеров