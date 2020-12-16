Шаляпин поставил на место Марию Шукшину после ее слов о продажности телевидения

Москва, 16 декабря. Певец Прохор Шаляпин резко ответил актрисе Марии Шукшиной, которая заявила ранее о продажности телевидения.

Шаляпин не видит ничего плохого в том, что знаменитости получают деньги за участие в программах. А «моралистке» Шукшиной он посоветовал заняться своей матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной, которая «ходила по всем этим ток-шоу, и наверняка не бесплатно».

Можно долго рассуждать о нравственности, но у каждой телевизионной программы есть свой зритель, отметил исполнитель. По его словам, у россиян нет никакого интереса смотреть передачи, похожие на «В гостях у сказки» или «В мире животных», поэтому руководство каналов, видя потребности зрителей, создают те программы, которые люди будут смотреть.

«У ток-шоу высокие рейтинги. Все, кто призывают к морали, должны начать с себя. Можно вообще не смотреть такие программы. Мария просто пиарится. Хочет быть моралистом. Она просто давно очернила вместе с мамой имя великого Шукшина, которого любит вся страна», — заявил певец в беседе с «Телепрограммой».

Актриса уже не первый раз негативно высказывается о передачах на ТВ. Она выступает против шоу, на которых обсуждается личная жизнь знаменитостей, и утверждает, что на телепрограммах звезды получают огромные деньги.