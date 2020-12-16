Борис Галкин рассказал о смерти новорожденной дочери

Москва, 16 декабря. Актер театра и кино Борис Галкин рассказал о страшном горе, которое настигло его в первом браке. Он потерял новорожденную дочь.

Артист был женат на коллеге Татьяне Федосеевой. Свою супругу он увидел в театре на Таганке в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Между актерами пробежала искра. Они поженились, однако брак оказался недолгим — после трех лет отношений актеры расстались.

По словам Галкина, однажды он собрал вещи и ушел из дома. Татьяна думала, что супруг все же вернется, но он решил не возвращаться. Построить счастливую семейную жизнь у пары не получилось.

Как рассказал Борис Сергеевич в программе «Судьба человека», в то время он не был готов к отцовству. У него в голове была только работа.

«Мы могли бы быть родителями. У нас девочка родилась. Она месяц прожила в роддоме. У нее было воспаление легких. Она умерла от острого воспаления легких. Тяжело тогда было», — сказал артист.

Борис Галкин был женат четыре раза. Счастье он обрел в последнем союзе с певицей Инной Разумихиной. Три года назад она подарила мужу дочь.