Лидеры ЕС давно обвиняют Будапешт в авторитарности, но теперь ситуация может обостриться еще сильнее. Новые поправки в Конституцию, принятые венгерским правительством, наносят очередной удар по европейским идеалам и «обнуляют» стремления к терпимости по отношению к представителям местных сексуальных меньшинств.

Теперь в главном законодательном документе страны прописано, что матерью может называться только женщина, а отцом — только мужчина.

При этом другая поправка защищает право ребенка на отождествление себя с полом, с которым он был рожден. При этом родители должны воспитывать детей в четком соответствии с «идентичностью, отвечающей требованиям Конституции, и христианской культурой страны».

Таким образом, венгерское руководство фиксирует за человеком его гендерную принадлежность, данную ему при рождении. Наличие других полов полностью исключается.

Еще одна принятая Будапештом мера — запрет на усыновление для однополых браков. При этом одинокий родитель сможет получить опеку над ребенком только по отдельному разрешению министра по делам семьи.

Как ранее отмечала глава Министерства юстиций Юдит Варга, новые поправки в Конституцию должны укрепить страну и защитить институт семьи, оградив детей от «современных западных трендов в идеологии».

Стоит напомнить, что Совет Европы объявил о внедрении в странах ЕС гендерно-нейтрального языка еще десять лет назад. Данное решение подразумевало изъятие из употребления слов «мама» и «папа» в официальных документах, а как следствие — в лексиконе граждан. Эта инициатива нашла отклик в Швейцарии, Франции и даже США, далеких от общей политики Евросоюза.

Новые решения Будапешта в очередной раз доказывают его оторванность от общеевропейской политики. Венгрия отказывается от псевдолиберальной повестки в пользу защиты института семьи и перенимает восточный опыт — схожие поправки имели место в российской конституции.

Все это в очередной раз указывает на разрозненность стран ЕС. Внутреннее противостояние в этом международном объединении ставит под вопрос его единство. И основные кандидаты «на вылет» берут за ориентир другие страны, которые потенциально моги бы стать их новыми союзниками на фоне общих взглядов и стремлений.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о разногласиях Венгрии и Польши с другими странами ЕС из-за проекта бюджета на 2021 год. Как отмечал европейский политолог Миклош Кевехази, отношения Будапешта и Варшавы оказались крепче политики Брюсселя.