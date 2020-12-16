Эксперт по этикету перечислила главные правила встречи Нового года-2021

Пандемия внесла свои коррективы в новогодние традиции. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в эксклюзивном интервью рассказала ФАН, как отмечать Новый год в «коронавирусных» реалиях, ждут ли нас «локтепожатия» вместо привычных поцелуев и стоит ли наряжаться на праздник, если он проходит дома.

— Альбина, посоветуйте, как и где правильно встречать Новый год? Что об этом говорит этикет?

— С позиции этикета, сейчас не стоит собираться большими компаниями. Если бы не пандемия, подобной рекомендации не существовало бы. В идеале — ограничиться кругом близких людей, тех, с кем вы постоянно общаетесь.

— Пандемия уже внесла коррективы в этикет, которые всеми приняты как новая догма?

— Основное, что подверглось изменению, — это способ приветствия. Даже те, кто раньше, не задумываясь, целовали друг друга в щеку, сейчас делают это менее уверенно либо не делают вовсе. Рукопожатия тоже случаются реже — и на это, кстати, нельзя обижаться. Но никаких новых способов приветствия в этикете пока не значится. Никакие «ногопожатия» или «локтепожатия» не будут нормой, как минимум, еще лет 50.

— В чем надо встречать Новый Год? Есть ли правила для этого?

— Есть. Даже если вы остались на новогоднюю ночь дома с родственниками, то все должны одеться к столу празднично. Это может быть код Coctail — дамы в коктейльных платьях или нарядных блузках, юбках, брюках. Мужчинам, в идеале, быть в костюмах. Обязательно на всех должна быть соответствующая обувь. Сидеть за праздничным столом в красивом платье и домашних тапочках — табу. Не забываем про прически и украшения! Встреча Нового года дома — не повод пренебрегать дресс-кодом.

— Относится ли и к новогоднему столу такое утверждение: белое вино — к курице и рыбе, красное — к мясу? А игристое? Подо все?

— Про белое и красное вино верно. А вот игристое — не подо все. Идеально сочетается оно с устрицами, с икрой, испанские игристые —- с сырами и хамоном. Ну, и прекрасно в качестве аперитива. Хотя во Франции, например, шампанское может быть основным алкоголем на протяжении всего ужина.

— Как по этикету принято украшать рабочий кабинет и дом? Есть ли ограничения по игрушкам, елкам?

— Главное правило — со вкусом и в меру.

— Какой главный тезис специалиста по этикету в отношении Нового года? Вот знаменитая балерина Майя Плисецкая сказала прекрасную фразу: «Не жрать». А что говорит этикет?

— Быть для всех, с кем общаетесь, приятным!

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