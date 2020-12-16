Российские военные продолжают миротворческие усилия на юге Сирии

Дамаск, 16 декабря. В сирийской провинции Эс-Сувейда состоялась встреча представителей командования российской авиагруппы в Сирии с лидерами местных племен и религиозными деятелями. Встреча имела очень важное значение для установления и закрепления мира в провинции, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На встрече представители местных племен и российские военные договорились о координации усилий по обеспечению мира в Эс-Сувейде,а также улучшению тяжелой экономической ситуации в провинции и на юге Сирии в целом. Кроме того, был поднят вопрос об урегулировании статуса жителей Эс-Сувейды, с целью уравнять их в правах и обязанностях с остальными гражданами Сирии. Ради этого такие встречи будут продолжены и в скором времени достигнут своей цели.

На фоне сообщений о важных переговорах о будущем юга Сирии, базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) вбросила недостоверную информацию о том, что целью встречи в Эс-Сувейде стало якобы «пополнение ряды сирийской армии новобранцами из южного региона». Напомним, что ранее SOHR неоднократно была уличена в распространении фейков, в том числе в отношении таких громких событий, как провокации боевиков с химическим оружием в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте.

Отметим, что это далеко не первое миротворческое действие РФ на юге Сирии за последний месяц. Так, 1 декабря при посредничестве российской стороны в провинции Даръа стартовал новый этап процедуры урегулирования статуса бывших боевиков. В районе Даръа аль-Балад, пригороде административного центра провинции, российская военная полиция выступает посредником при переговорах о примирении и гарантом соблюдения условий примирения. В первый день объявленного процесса урегулирования статуса более 36 человек вернулись к мирной жизни.