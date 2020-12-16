Морозов из «Кривого зеркала» обвинил Дмитрия Нагиева в двуличии

Москва, 16 декабря. Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов признался в ненависти к Дмитрию Нагиеву. Телеведущий становится «тварью», как только включается камера, объяснил юморист.

Морозов записал видео, в котором назвал двух неприятных ему знаменитостей. Первым стал «двуличный» Нагиев. Когда камеры выключены, шоумен — добрейший человек, но стоит заработать аппаратуре, и в кадре он становится «тварью», рассказал артист. Он не стал сдерживаться в выражениях и назвал Нагиева «сволочью», а также вспомнил один хоть и забавный, но унизительный случай.

«Я обиделся на него знаете после чего? Дернуло меня пойти на съемку вместе с ним в коричневых штанах и свитере...» — заявил юморист.

Несложно догадаться, с чем сравнил Морозова шоумен, когда включилась камера. Обидные подколы сильно ранили звезду «Кривого зеркала». Он обратился к Нагиеву с угрозой, что сожжет его вместе с Моргенштерном — еще одной своей нелюбимой знаменитостью. Комик язвительно прокомментировал участие рэпера в передаче «Давай поженимся!».

«Кто ж за тебя замуж-то пойдет? Ты себя в зеркале видел? Три шестерки на лбу… Осиновый кол… и зарыть на кладбище вместе с сатанистами», — заключил Морозов.

Юморист в последнее время сильно похудел. Как стало известно ранее, он планирует избавиться от излишков кожи с помощью пластики.