Максим Шугалей пообещал работать на благо Коми

Сыктывкар, 16 декабря. Работа в Коми продолжится для социолога Максима Шугалея в общественной приемной. Несмотря на лечение, Шугалей заявил, что поможет решить проблемы «ставшей родной республики».

По словам освобожденного из ливийского плена россиянина, он будет проходить медицинское обследование на протяжении нескольких месяцев. Мандат депутата Госсовета Коми социолог передаст главе ОНФ республики Елене Ивановой, которая хорошо знает людей и регион.

«Но хочу подчеркнуть: я не ухожу из Коми, буду вместе с ней работать в общественной приемной и помогать решать проблемы уже ставшей родной республики», — подчеркнул Шугалей.

Стоит отметить, что после возвращения на Родину из Ливии Максим Шугалей сразу же начал интересоваться жизнью населения Коми. Социолог провел переговоры с Ивановой, чтобы узнать о происходящем в республике. Об этом рассказал руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Также сегодня в 16 часов состоится первый полноценный пресс-подход Максима Шугалея. Свои вопросы вы можете отправить представителю Максима — главе ФЗНЦ Александру Малькевичу в Telegram (@Mccevich).

Федеральное агентство новостей сообщало, что глава избирательной комиссии Коми выдал мандат Максиму Шугалею.