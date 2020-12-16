Сменившая прическу Татьяна Васильева «помолодела» на 20 лет

Москва, 16 декабря. Актриса Татьяна Васильева поделилась фотографией с ярким макияжем и новым цветом волос. Огненно-рыжие кудри омолодили звезду как минимум на 20 лет.

На опубликованном снимке артистка позирует в элегантном зеленом платье, которое дополняет крупное ожерелье. Черная подводка на глазах, матовая помада и румянец на щеках идеально смотрятся на фоне гладкой фарфоровой кожи. Усилия гримеров оправдались — в свои 73 года актриса выглядит едва ли на 50. А задорные рыжие кудряшки придают образу еще больше свежести.

Поклонники пришли в восторг от образа знаменитости. Они отметили, как молодо она выглядит с таким макияжем и прической, и признались актрисе в любви.

«Как можно так выглядеть в таком возрасте?»; «Не могу сдержать эмоции… Вау! Какая Вы классная!»; «Боже, Вы на 20 лет моложе стали выглядеть»; «Какая Вы красивая! Всю сознательную жизнь, что знаю Вас, смотрела на Вас с восхищением!» — оставили комментарии пользователи соцсети.

Татьяна Васильева, узнав о смерти Валентина Гафта, испугалась за будущее театра. Она заявила, что такие люди, как он, «не должны уходить».