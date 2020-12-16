Первая после освобождения из ливийской тюрьмы пресс-конференция социолога Максима Шугалея.

Отважный россиянин в прямом эфире рассказал о всех ужасах, которые ему пришлось пережить за полтора года заключения, и ответил на самые интересные вопросы журналистов.

Напомним, социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан приехали в Ливию для проведения социологического исследования, но были незаконно задержаны в Триполи и заключены в тюрьму «Митига», где находились с весны 2019 года. Работа по освобождению россиян велась представителями ФЗНЦ, российскими дипломатами, политиками, парламентариями и общественными деятеля более полутора лет.