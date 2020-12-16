Кто на свете всех милее? Лучшие салонные и домашние процедуры по уходу за собой

Подготовка к Новому году — это не только ожидание в очереди за продуктами и нарезка салатов. Чтобы встретить гостей во всеоружии, необходимо позаботиться и лично о себе. Мы уверены, что наши советы пригодятся не только прекрасной половине, но и мужчинам. Следуя этим рекомендациям, можно отлично снять стресс и усталость.

Мы, конечно, верим в чудодейственную силу масок и кремов, но, чтобы они действительно сработали, в первую очередь необходимо привести в порядок все тело. Постоянный стресс и бешенный ритм жизни сказываются на нашем внешнем виде не самым лучшим образом. Отеки, синяки под глазами, тусклый цвет лица — такие отметки офисной жизни необходимо стереть. И лучшее средство для этого — полноценный SPA-день.

Советуем обратить внимание на восточные техники. Например, на программы от тайских, балийских или индийских мастеров. Эти страны известны своими SPA-курортами и восстановительными процедурами.

Комплексная SPA-программа улучшит кровообращение и лимфоток, снимет мышечные зажимы, окажет общее оздоравливающее действие на организм. Как следствие — свежий сияющий внешний вид вам гарантирован. Конечно, лучше всего пройти полноценный курс, включающий несколько посещений. Но если у вас мало свободного времени, в любом случае стоит забежать на массаж головы или воротниковой зоны. Это займет всего полчаса, а эффект будет потрясающий.

«Традиции Азии и Востока хранят много действенных рецептов красоты. Эти знания передаются из поколения в поколения. Не стоит думать, что массаж нужен только для того, чтобы не болела спина. Например, получасовой массаж лица является полноценной заменой «уколов красоты». Представьте, какой эффект наступает после 10 процедур?» — говорит директор по маркетингу сети салонов Royal Thai Татьяна Егорова.

Естественно, все это работает только при оказании качественных услуг. Выбирая салон, обращайте внимание на отзывы, стаж работы специалистов и косметику, которую они используют для процедур. Иначе аллергия или другая реакция кожи может свести на нет все старания мастеров салона.

«Для многих программ мы используем косметику легендарного французского бренда Anne Semonin. Одной из первых клиенток этой марки была принцесса Монако Грейс Келли. Конечно, профессионализм мастеров является гарантией результата, но и средства, на которых проводятся процедуры, также важны. Поэтому всегда спрашивайте, на какой косметике работает косметолог или массажист. Особенно, когда речь идет об уходе за лицом», — рассказывает директор по маркетингу сети салонов Royal Thai.

Кстати, сейчас «хитом» салонов является криотерапия. Процедура с использованием жидкого азота дает настоящий вау-эффект. Она снимает отечность, убирает пигментацию и выравнивает цвет лица. Кожа даже после одного сеанса выглядит сияющей и свежей.

А вот различные «уколы красоты» лучше отложить до новогодних каникул. Тем более, если вы никогда не делали подобных процедур. Предсказать реакцию кожи на такое вмешательство не всегда возможно.

Хорошо, что есть замена уколам — аппаратная косметология. Здесь также стоит соблюдать меру. Выбирайте те процедуры, которые не требуют длительного восстановления. Поэтому с пилингами лучше не экспериментировать, а вот провести курс лимфодренажного массажа или радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) будет отличной идеей. Наши фавориты — RF-лифтинг и микротоковая терапия. Последняя также используется для реабилитации после пластических операций. Эти процедуры способны подтянуть овал лица, убрать мелкие морщинки и улучшить качество кожи.

Салонный уход необходимо поддерживать правильным домашним, чтобы его эффект сохранился до Нового года. Вот несколько хитростей, которые используют профессионалы: