Правительство Сирии одобрило бюджет на 2021 год

Дамаск, 16 декабря. Правительство Сирии одобрило принятие бюджета страны на 2021 год. Об этом информирует агентство SANA.

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مجلس الشعب يتابع مناقشة تقرير لجنة الموازنة حول مشروع قانون الموازنة… وزير المالية: توجيه أي فائض في الإيرادات لتحسين الواقع المعيشي pic.twitter.com/9p8lsbBqol — سانا عاجل (@SanaAjel) December 14, 2020

Народный совет САР в ходе 24-го заседания обсудил статьи государственных расходов на будущий год. Сессия проходила под председательством спикера нижней палаты парламента Хамуда Сабага.

Общий бюджет Сирийской Арабской Республики на 2021 плановый год определен в размере 8,5 триллионов сирийских фунтов (около 16,5 млрд долларов). При этом расходы на операционную деятельность составят 7 трлн фунтов.

Значительную часть средств планируется потратить на инвестиции в экономику и производство (около 1,5 трлн фунтов), а также создание новых рабочих мест (25 млрд фунтов).

На социальные расходы, за исключением выплат заработной платы госслужащим и бюджетным рабочим, выделено 3,6 трлн фунтов. А на развитие инфраструктуры, в том числе работу и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и электростанций, более 4 трлн фунтов.

Проект бюджета на 2021 год был направлен на рассмотрение в Народный совет Сирии в конце октября президентом страны Башарам Асадом. Предварительно документ был одобрен на заседании совета министров.