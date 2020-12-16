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Правительство Сирии одобрило бюджет на 2021 год

Правительство Сирии одобрило бюджет на 2021 год

Дамаск, 16 декабря. Правительство Сирии одобрило принятие бюджета страны на 2021 год. Об этом информирует агентство SANA.

Народный совет САР в ходе 24-го заседания обсудил статьи государственных расходов на будущий год. Сессия проходила под председательством спикера нижней палаты парламента Хамуда Сабага.

Общий бюджет Сирийской Арабской Республики на 2021 плановый год определен в размере 8,5 триллионов сирийских фунтов (около 16,5 млрд долларов). При этом расходы на операционную деятельность составят 7 трлн фунтов.

Значительную часть средств планируется потратить на инвестиции в экономику и производство (около 1,5 трлн фунтов), а также создание новых рабочих мест (25 млрд фунтов).

На социальные расходы, за исключением выплат заработной платы госслужащим и бюджетным рабочим, выделено 3,6 трлн фунтов. А на развитие инфраструктуры, в том числе работу и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и электростанций, более 4 трлн фунтов.

Проект бюджета на 2021 год был направлен на рассмотрение в Народный совет Сирии в конце октября президентом страны Башарам Асадом. Предварительно документ был одобрен на заседании совета министров.

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