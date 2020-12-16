Глава избирательной комиссии Коми выдал мандат Максиму Шугалею

Сыктывкар, 16 декабря. Председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев вручил Максиму Шугалею временное удостоверение депутата Госсовета.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, процедура выдачи не заняла много времени. При этом Шугалею пришлось довольно долго отвечать на вопросы многочисленных журналистов.

«Шугалей еще раз с заметным волнением в голосе поблагодарил всех, кто за него голосовал и переживал. По его словам, как только его тюремщикам стало известно о том, что он баллотируется, а затем и выигрывает выборы — отношение резко поменялось», — отметил Малькевич.

Напомним, российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в 2019 году, после чего их незаконно удерживали в неофициальной тюрьме «Митига». Россияне провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений. 10 декабря 2020 года россиян освободили.