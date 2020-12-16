Россиянки стали жертвами BLM: за что активисты начали травлю девушек с Кубани

Российские модели оказались в центре нового скандала с защитниками прав чернокожих из движения BLM (Black Lives Matter). Новые обвинения в расизме и оскорблении чувств афроамериканцев последовали вслед за публикацией фотосессии с девушками из Краснодара, принявшими участие в промо-съемке для бренда певицы Бейонсе.

На официальной странице производителя спортивной одежды Ivy Park были опубликованы снимки с загорелыми девушками с Кубани, сделавшими себе прически с большим количеством тонких косичек. Данный пост набрал порядка 30 тысяч комментариев: россиянок обвиняли в расизме, «блекфейсе» и культурной апроприации, поскольку «такие прически и одежду могут носить только негры».

Из-за протестов сторонников BLM бренд удалил свой пост, однако американские пользователи соцсетей продолжили травлю девушек на их страницах и в личных сообщениях.

Одна из моделей Алена Бьюни рассказала в Instagram, что после публикации фото в аккаунте Ivy Park она сначала обрадовалась, а потом ужаснулась от того, что писали в комментариях.

«Темнокожие женщины (да и белокожие) повально начали строчить комментарии из разряда: «WTF?! Delete this!!!», «Эти белые русские оскорбляют наши права», «Какого черта они носят косы и брейды?!», «Это расизм», — написала россиянка.

Она отметила, что в США есть такое понятие как Blackfishing — когда люди с белым цветом кожи пытаются подражать темнокожим, используя их стиль, прически танцы и т.д.

«Но я не понимаю, что плохого в том, что меня с детства восхищала эта культура, их стиль, музыка и танцы. И не пойму, какого черта я не могу одеваться как нравится, делать прическу, которая мне нравится...» — отметила модель.

При этом она иронично заметила, что по логике ругающих ее людей ей нужно фотографироваться только в кокошнике с длинной русской косой. Также Бьюни риторически обратилась к своим недоброжелателям, напомнив, что Российская Федерация является многонациональной страной, этносы которой давно смешались.

Модель также выразила свою убежденность в том, что вдохновляться культурным наследием других рас и этносов — вовсе не плохо.

«Я даже и подумать не могла, что проснусь в один прекрасный день «расисткой», и мы будем пестрить в одних статьях с Бейонсе в куче заголовков западных и наших СМИ», — подытожила Бьюни в другой своей публикации.

Примечательно, что на фоне давления со стороны западных активистов девушки нашли поддержку на родине — сначала за них вступились пользователи соцсетей, а потом известные политические деятели. В материалах Федерального агентства новостей ранее приводились заявления депутата Виталия Милонова, который отметил, что на травлю людей идут только отбросы, игнорирующие человеческие права. При этом он подчеркнул, что недоброжелательные активисты, скорее всего, просто позавидовали красоте россиянок.