Скоро Новый год, и всех нас охватила эта приятная праздничная суета. Однако не стоит забывать о важных аспектах нашей жизни. Например, о налогах и о том, что к концу года их необходимо выплачивать в обязательном порядке. Сегодня мы решили разобраться, что же такое налоговая отчетность, для чего она нужна и как подать ее индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью. А помогала ФАН в этом бухгалтер Мария Опекунская.

Что это такое

Как нам рассказала эксперт, налоговая отчетность — это определенный перечень налоговых деклараций, которые налогоплательщик обязан предоставить в установленный срок в налоговые органы по своему месту регистрации. В первую очередь налоговая отчетность необходима для подтверждения полученных доходов налогоплательщиков, определения размера налогов и их последующей уплаты в бюджеты Российской Федерации самых разных уровней уровней.

Но чем же отличается отчетность индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью? Этот вопрос мы, конечно, сразу же адресовали нашему специалисту. По ее словам, ИП и ООО представляют из себя организационно-правовые формы, которые имеют как преимущества, так и недостатки. При этом перечень налоговой отчетности больше зависит от выбранной системы налогообложения.

Преимущества ИП:

довольно простой процесс регистрации;

ведение кассы упрощено;

отсутствует имущественный налог;

бухгалтерский учет вести довольно просто;

ликвидация проходит быстро и за короткий временной промежуток;

все вопросы производства напрямую решает руководство.

Однако недостатки также стоит упомянуть:

инвесторы не могут выступать в роли соучредителей;

при ликвидации наступает имущественная ответственность;

бизнес невозможно продать или оформить на другого человека;

в случае убыточного производства предприятие все равно делает страховые взносы.

Преимущества ООО:

имущественные права компании хорошо защищены. Согласно правилам, учредители отвечают исключительно за свои доли;

можно привлекать инвесторов в качестве новых учредителей;

возможность создать орган управления, подходящий под рамки самого предприятия;

инвесторами могут быть иностранные структуры;

уставной капитал не имеет ограничений;

освобождение от налоговой нагрузки в случае убытков;

предприятие можно выставить на продажу в любой момент.

Документы для сдачи налоговой отчетности

Бухгалтер рекомендовала при регистрации учитывать не столько организационно-правовую форму, сколько систему налогообложения. Наибольший перечень налоговых деклараций, по ее словам, предоставляется именно при общей системе налогообложения. Налогоплательщику придется ежеквартально сдавать следующие формы:

4-ФСС;

расчет по страховым взносам РСВ;

6-НДФЛ;

налоговые декларации по НДС и прибыли;

также ежемесячно форму СЗВ-М и СЗВ-ТД, если были приняты или уволены сотрудники.

Помимо всех форм добавляются годовые отчеты: бухгалтерская отчетность, 2-НДФЛ, среднесписочная численность.

Для формирования данной налоговой отчетности необходима вся первичная документация (товарные накладные, счет-фактуры, УПД, акты выполненных работ, выписки банка, приходные и расходные кассовые ордеры), а также кадровые документы на сотрудников.

Порядок обращения и сроки сдачи

Благодаря развитию современных технологий и тотальной цифровизации, налоговую отчетность можно предоставить разными способами. По словам бухгалтера, налоговую отчетность можно сдать как лично обратившись в инспекцию по месту регистрации, так и по ТКС (телекоммуникационным каналам связи). Для второго варианта нужно заключить договор с одним из действующих операторов. За вас это может сделать и уполномоченный представитель, но при этом не забудьте оформить доверенность на отправителя. Такие правила сохраняются при предоставлении отчетности даже по ТКС.

Сроки сдачи напрямую зависят от вида отчетности. Поэтому чтобы избежать ошибок, лучше обратиться напрямую в инспекцию федеральной налоговой службы.

Время, затрачиваемое на проверку всей первичной документации, зависит от объема документов, оборотов организации и состава бухгалтерии. Для исключения ошибок при составлении налоговой отчетности лучше максимально автоматизировать все участки учета, на рынке много информационных программ, специализирующихся именно на этом.

Что касается бланков и документов, бухгалтер рекомендовала ознакомится с ними на сайте ФНС.