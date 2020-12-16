Кинофильм «Небо» о летчике Пешкове прославит подвиг российских военных в Сирии

В России завершаются съемки фильма «Небо». Новая картина посвящена истории российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем на севере Сирии в 2015 году.

Генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала ФАН, как актеры и каскадеры проходят стажировку в войсках, в каких условиях им пришлось жить в Сирии и какие требования предъявили к актерам, сыгравшим президента и министра обороны России.

Выйти за рамки сухих новостных сводок

Фильм «Небо» основан на реальных событиях 2015 года, когда во время военной операции против террористов на севере Сирии турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24. Экипаж нашего самолета успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил — была развернута целая спецоперация по его спасению. Летчика Пешкова боевики расстреляли, когда он спускался на парашюте. Позже все террористы, которые участвовали в зверском убийстве, были уничтожены, а погибшему летчику присвоили звание Героя России посмертно.

За экранизацию военной истории взялся режиссер Игорь Копылов, он же стал автором сценария.

«Мы понимали, что это особенная история, и подступиться к ней было непросто. Можно было изложить события, но наша основная идея была в другом, — рассказывает ФАН генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» и фильма «Небо» Инесса Юрченко. — Мы не знаем современных героев в лицо. В новостных лентах была информация о гибели наших военных. Но что стоит за этими парнями? Мы хотели выйти за рамки сухих новостных сводок, поэтому Игорь Копылов — режиссер «Ржева», «Крыльев империи», «Бомбы», «Ленинграда 46» — решил самостоятельно взяться за сценарий».

Чтобы написать сценарий, нужно было прожить материал с людьми, окружавшими Олега Пешкова, с участниками тех событий, отметила Юрченко.

Игорь Копылов познакомился лично с Константином Мурахтиным: подробно расспрашивал штурмана о том, как его спасли, что тот чувствовал, что переживал. Много часов Копылов посвятил и разговорам со вдовой Пешкова Геленой и ее сыном.

«Не так легко говорить о личном горе, но Гелена пошла на контакт, что важно для нее и, в первую очередь, для сына, — говорит Инесса Юрченко. — У Игоря родилось много идей, когда он с ней беседовал. Ему важны были детали: как они познакомились, как поженились, какая у них была жизнь в военных городках».

Генеральный продюсер кинокомпании отметила, что прототипами главных героев фильма являются собирательные образы российских военных. Съемочной группе хотелось показать, что военные — это герои среди народа, среди нас.

«Сейчас в кино популярны герои со сверхспособностями, но это фильм о другом. Это история про парня, который заканчивал военное училище в тяжелые 1990-е годы. Не все решались оставаться в армии. Но Олег — потомственный военный, он остался верен своему выбору и продолжил служить своей стране», — обратила внимание Юрченко.

Она добавила, что этот выбор был сделан несмотря на то, что у Олега Пешкова была возможность уехать в другую страну и зарабатывать большие деньги. Этот эпизод также будет в фильме.

«Я искренне верю, что в нашей стране мужчины особенные, в них поколениями заложена ответственность за свою семью, свой дом, свою страну, и за это они будут воевать до победы. И наш фильм — об этом», — подчеркнула генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа».

В Сирии для актеров не делают исключений

Съемки фильма ведутся в Санкт-Петербурге, Москве, Липецке, Крыму и в самой Сирии, откуда с военного аэродрома в последний раз вылетел Олег Пешков. Основные сцены снимают на авиабазе «Хмеймим» и в пункте базирования «Тартус» в Сирии.

Создать на экране атмосферу сирийских событий в других условиях и без поддержки Министерства обороны РФ было бы нереально. Кроме того, актеры и каскадеры до начала съемок проходили стажировку в войсках — учились двигаться и обращаться с оружием, как профессионалы. Часть актерского состава, задействованного в съемках, — профессиональные военные.

В Сирию творческая группа летала пять раз, рассказывает Инесса Юрченко, жили все в кимбах — стандартном жилье российских военных.

«Игорь Петренко (исполнитель главной роли подполковника Сошникова, чьим прототипом стал Олег Пешков. — Прим. ФАН) в Сирии первым делом сделал творческий вечер для военных. Также мы показали всему составу наш фильм «Ржев», — рассказывает Инесса Юрченко. — Мы все под большим впечатлением от работы на российской военной базе, на которой ощущается дух настоящей мужской дружбы, порядочности и взаимовыручки».

Никто из съемочной группы не побоялся лететь в Сирию — вся команда без толики сомнений отправилась на военную базу.

Для еще более точного воссоздания атмосферы в кадре решили использовать не реквизит, а технику и настоящее обмундирование военных, начиная с боевых самолетов и заканчивая нашивками и звездами на погонах. Сцены полета российских летчиков, атаки на самолет будут созданы с помощью компьютерных технологий — слишком сложно снимать подобные истории вживую. Часть «воздушной истории» снимут в кабине тренажеров для курсантов летных училищ.

«Разумеется, спецэффекты есть, но их будет не так много, чтобы это стало псевдоисторией», — обещает продюсер фильма.

«Мы считаем правильным показывать лидеров своей страны»

Военные в фильме «Небо» будут собирательными образами российских офицеров, обещают создатели картины. Но так как фильм основан на реальных событиях, в образах президента России и министра обороны страны зритель должен будет узнать Владимира Путина и Сергея Шойгу. Роль последнего в картине доверили актеру Анатолию Коту, а вот кто сыграет роль Владимира Путина — пока держится в секрете.

«Мы хотели, чтобы исполнители этих ролей соответствовали президенту и министру обороны не внешне, а в характерах, — говорит Инесса Юрченко. — Мы считаем правильным показывать лидеров своей страны».

Кроме Анатолия Кота и Игоря Петренко в фильме также сыграют Мария Миронова, Сергей Жарков, Илья Шакунов, Иван Батарев, Сергей Губанов и другие.

Съемки, которые идут с 3 сентября, завершатся через две недели, а на экраны фильм выйдет в 2021 году.