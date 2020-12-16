Юрист рассказал, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода

Всегда существует риск ошибочного перевода денежных средств через банковские сервисы. О том, как не допустить этого или вернуть деньги, ФАН рассказал юрист, управляющий партнер инвестиционного холдинга Эдуард Бугров.

Допустим, вы захотели перевести определенную сумму денег через онлайн-приложение вашего банка, но случайно указали не тот номер телефона или номер банковской карты, подтвердили операцию и отправили средства на другой адрес. В этой ситуации можно попробовать вернуть средства.

«Если вы переводили деньги клиенту другого банка, то с этим вопросом вам надо обращаться в банк получателя. Сначала позвоните в свой банк и получите справку о выполненном платеже вместе со всей информацией о нем. Когда запрашиваемая информация от вашего банка будет получена, то вы сможете идти в другой банк и просить возврата средств. Но даже в таком случае вам могут отказать, ведь это решение зависит от индивидуальной внутренней политики банка. Защитить законные права в этом случае можно лишь через судебные или правоохранительные органы», — пояснил Эдуард Бугров.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, связываться с банками можно напрямую в их отделениях, по телефону, электронной почте или через мобильное приложение. Следует также помнить и о том, что в денежных операциях между двумя банками участвует еще и посредник — Центральный банк. В лучшем случае, если будет допущена настолько некорректная ошибка, что будет указан вообще несуществующий номер банковской карты, то платеж не будет определен и с вами свяжутся повторно для его уточнения.

«Если же этого не произошло, то можно обратиться в банк, со счета которого выполнялся перевод, и объяснить ситуацию. Банк же, в свою очередь, направит обращение банку-отправителю. Однако это не всегда помогает направить деньги туда, куда нужно. Более хороший вариант — прийти в банк-получатель с платежным поручением. В таком случае либо деньги перейдут по нужным реквизитам, либо вернутся обратно отправителю», — добавил Эдуард Бугров.

Юрист призвал помнить о том, что любые платежные операции необходимо тщательно контролировать. Желательно по несколько раз проверять реквизиты, прежде чем отправлять деньги. И еще очень важно учитывать тот факт, что после совершенного перевода любые претензии в свой банк рассматриваться не будут. Платеж рассматривается как добровольное действие, поэтому деньги может вернуть только получатель или его банковская организация. Этот вопрос зависит от политики банка, заключил Бугров.