Украинскую элиту начинают судить в Гааге за преступления на Майдане и в Донбассе

Украинские политики и эксперты отреагировали на решение Международного трибунала в Гааге начать расследование военных преступлений на Украине. Сначала тон комментариев был позитивным, но затем украинцы осознали — судить за преступления будут в первую очередь «героев АТО» и националистов-карателей. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Прокурор Гаагского трибунала Фату Бенсуда завершила предварительное следствие и начала официальное расследование по Украине. Речь идет о военных преступлениях, политических преследованиях, арестах и казнях. Следствие охватит период с 20 февраля 2014 года по конец 2019 — начиная с расстрелов на Майдане и заканчивая карательными операциями в Донбассе. В первую очередь судьи исследуют эпизоды, вошедшие в официальные отчеты ООН по нарушению прав человека на Украине (они презентуются в Киеве ежеквартально. — Прим. ФАН).

Точный список преступлений, по которым открыли производство в Гааге, пока неизвестен. Но, как сообщили в суде, речь идет о нарушениях международного права со всех сторон конфликта — таковыми Международный уголовный суд (МУС) назвал Украину, ЛДНР и Россию. В Киеве начало процесса вызвало легкую эйфорию. Дело в том, что целых шесть лет — с начала киевского «евромайдана» — его сторонники тешили себя надеждой, что вот-вот наступит день икс, когда руководство России потащат на заседание в Гаагу. И вот надо же! Мечта идиотов практически сбылась — наступил на украинской улице праздник!

Увы, как это часто бывает в Незалежной, «зрада» наступила раньше «перемоги». Дело в том, что многие украинцы, в том числе на Банковой, живут в виртуальном мире, где властвует всесильный Запад. Причем этот Запад, по мнению «свидомых патриотов», озабочен лишь тем, как бы сделать Украине приятно. Когда Киев инициировал расследование МУС военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории страны, украинцы наивно считали, что все это — чистая формальность для того, чтобы обвинить Россию во всех грехах.

Но тут выяснилось, что уголовный суд в Гааге — сложная бюрократическая структура, действующая строго по алгоритмам законов. Для начала МУС должен был определить характер конфликта на Украине. И он легко определил, что в Донбассе Киев ведет гражданскую войну. Голландские судьи твердо признали — Украина воюет со своими же гражданами, убивая не только вооруженных повстанцев, но и сотни мирных граждан.

Правда, при этом Гаагский суд обнаружил и элементы международного конфликта, но не в Донбассе, а в Крыму, который МУС признает украинским. Там судьи углядели «прямое противостояние российских и украинских войск в 2014 году», правда, обошедшееся без жертв. К тому же события в Крыму никем не были признаны войной — ни ООН, ни самой Украиной. Так что в этом случае привлечь кого-либо к суду весьма затруднительно. Зато прокуроры МУС заявили, что военные преступления совершили «разные стороны конфликта», и действия Украины в ходе войны также могут стать объектом расследования.

Только после этого в Киеве, наконец, осознали, какими последствиями может обернуться для Украины справедливое и подробное расследование событий в Донбассе. Дело в том, что Россия юрисдикции Гааги не признает, поэтому и выдавать никого из своих граждан не будет. Не говоря уже о военных администрациях Донецка и Луганска. А вот Украина обязана будет представить к уголовному трибуналу всех, на кого укажет прокурор, поскольку только Киев признал над собой юрисдикцию МУС (это произошло в 2014 году. — Прим. ФАН).

То есть если МУС потребует выдачи Турчинова, Порошенко, Яценюка, Авакова, нескольких десятков генералов и офицеров ВСУ и СБУ, то Киеву придется их выдать. И если Гаагский суд захочет видеть на скамье подсудимых лидеров полка «Азов» и прочих нацистов, а также депутатов Рады и членов кабмина Яценюка, то эти пожелания Украина должна будет выполнить. Этот момент выглядит для Киева крайне травматичным, ведь тема военных преступлений, совершенных солдатами ВСУ или карателями из добробатов, на сегодняшней Украине максимально табуирована. О сотнях случаев мародерства, грабежей, похищений и расстрелов мирных жителей в Донбассе глухо молчат все украинские сайты и телеканалы. А отдельные журналисты, которые ранее осмеливались робко поднимать эти темы, тут же подвергались жесткой травле под лозунгом «Руки прочь от защитников страны!».

Однако игнорировать требования Международного трибунала, апеллирующего документально подтвержденными фактами, Украине будет крайне сложно. И уже в ближайшем будущем решения прокуроров в Гааге могут обернуться для Киева тяжкими последствиями, когда перед властями будет стоять выбор — либо выдать МУС очередных мерзавцев, творивших беспредел в Донбассе, либо сохранить стабильность в стране. Конечно, у украинских властей всегда будет опция «своих не выдавать». Однако имидж Украины в мире от такого шага грозит уйти в полный минус. Да и Запад, решающий сегодня в стране практически все, подобного не потерпит.

Как заявил по этому поводу экс-нардеп Рады, бывший замкоменданта Майдана-2014 и участник АТО в составе карательного батальона «Азов» Игорь Луценко, «благодаря усилиям украинских правозащитников теперь все, кто с оружием в руках встал на защиту страны, — потенциальные международные преступники, и ими будет заниматься Международный уголовный суд в Гааге».

«Персонажи, ничего не смыслящие ни в праве, ни в защите, добились того, что Украина признала юрисдикцию МУС по военным преступлениям в связи с событиями на востоке Украины. Но самое страшное — Международный суд считает, что у нас на востоке идет гражданская война! Да, признаются случаи вмешательства в конфликт России, но тем не менее прокуроры считают это внутренним конфликтом Украины, — возмущается экс-нардеп и «ветеран АТО». — А ведь использование вооруженных сил против собственных граждан — это военное преступление, не имеющее срока давности. Так что я поздравляю всех, кто взялся за оружие в 2014–2015 гг. Мы, по версии МУС, — участники гражданской войны, то есть военные преступники».

Он перечислил категории граждан, принимавших участие в боевых действиях: россияне, примкнувшие к ним жители Донбасса и украинцы, воевавшие на стороне Киева.

«Догадайтесь, какой категории угрожают приговоры со стороны МУС? Из всех участников войны в Донбассе только украинские военные будут реально доступны гаагскому правосудию. Остальные либо отсидятся в ЛДНР, либо их не выдаст Россия, которая и близко не признает юрисдикцию МУС. Кем тогда будет заниматься МУС реально? Правильно, нами. Что именно будет интересовать суд? Прочитайте отчеты правозащитных организаций, занимающихся правами человека в Донбассе: большая и лучшая часть — о преступлениях украинской стороны, о взятии заложников, обстрелах. Информации очень много, ведь у мониторинговых миссий было гораздо больше возможностей отслеживать преступления с украинской стороны, — напоминает Луценко. — Например, взятие в плен — это военное преступление. До 2019 года в стране не было введено военное положение, а значит, никаких пленных де-юре у нас не могло быть. С точки зрения МУС, это заложники, уголовное преступление без срока давности».

К тому же, напомнил Луценко, в первых и вторых Минских соглашениях Украина усилиями Леонида Кучмы прямым текстом признала наличие заложников и «незаконно удерживаемых лиц».

«Все необходимые доказательства для МУС готовы. Украинских правозащитников стоит поблагодарить за такой мощный удар нам в спину. Теперь у прокуроров появилась прекрасная возможность попить нашей крови. Радуется и Россия: в Москве достаточно глашатаев, которые в красках расскажут прокурорам МУС, какие страшные преступления совершала киевская хунта на востоке. Доказано спецоперацией по привлечению к ответственности Маркива в Италии. Так что теперь это — наша проблема на годы и годы», — заключил Луценко.

Справка

МУС — первый международный орган уголовной юстиции, в чью компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Он был учрежден в 1998 году, а приступил к работе в 2002-м. Основанием работы суда является Римский статут, который ратифицировали далеко не все государства мира. Россия, как и США, вначале подписала Римский статут, но его не ратифицировала, а позднее свою подпись под ним отозвала. Сегодня РФ не участвует в работе МУС, не признает его юрисдикцию и своих граждан суду не выдает.