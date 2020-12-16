Волгоградским детсадам и школам разрешили проводить новогодние утренники

Волгоград, 16 декабря. В Волгоградский области детские сады и школы могут смело организовывать новогодние мероприятия, которые еще вчера были под вопросом. Разрешение получено после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне губернатор Андрей Бочаров внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности…». Согласно документу, действующий в регионе запрет на массовые культурные мероприятия не будет распространяться на новогодние утренники в образовательных организациях.

Впрочем, без ограничений не обошлось. Чтобы исключить риски распространения коронавируса, детские новогодние мероприятия разрешается проводить в пределах одного класса или группы.

Роли сказочных персонажей, в том числе Деда Мороза и Снегурочки, могут исполнять только работники учреждений. Посторонним аниматорам вход на утренники будет запрещен.

Не удастся посмотреть на выступления своих детей родителям. В постановлении отдельно оговаривается, что на утренниках нельзя находиться родственникам.

«В принципе, сегодня родители и так не могут свободно заходить в школы и детские сады из-за непростой эпидемиологической обстановки. В каждом образовательном учреждении им обязательно доведут информацию по условиям проведения утренников. Разъяснительной работе с родителями уделяется самое пристальное внимание. Все принимаемые меры, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой, направлены на сохранение здоровья детей и взрослых. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить новогодние елки в традиционном формате. Тем не менее праздник остается праздником – для детей будут организованы поздравления, подарки», – такой комментарий корреспондент ФАН получил в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Добавим, что волгоградские детсады и школы могут проводить новогодние утренники с 21 декабря при условии соблюдений рекомендаций главного государственного санитарного врача по области.

С начала учебного года при входе в учреждение обязательно измеряется температура у детей и взрослых. Также проверяется наличие у педагогов и других сотрудников средств индивидуальной защиты. Проведение общих массовых мероприятий в волгоградских образовательных учреждениях по-прежнему запрещено.

Ранее МЧС сообщило россиянам, что безопаснее всего на Новый год украшать помещение искусственной елкой. Однако может загореться любое новогоднее дерево. По словам спасателей, невоспламеняющихся елок сейчас не найти, несмотря на рекламные объявления.