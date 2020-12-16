Осквернившими Вечный огонь девушками заинтересовалась пензенская прокуратура

Пенза, 16 декабря. Прокуратура Пензенской области инициировала масштабную проверку органов профилактики противоправного поведения несовершеннолетних после осквернения школьницами Вечного огня. Об этом ФАН стало известно от старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светланы Артамоновой.

«Прокуратура передала информацию об этом инциденте в органы внутренних дел для установления личности подростков. После установления личности автора видеозаписи прокуратура организовала проверку работы органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними в связи с неправомерными действиями школьниц в отношении символа воинской доблести. Прокурор района выехал в образовательные организации, где учатся подростки, для беседы с педагогическим коллективом и изучения состояния профилактической работы с детьми. В ходе проверочных мероприятий также будет дана оценка полноте исполнения подразделениями органов полиции по делам несовершеннолетних возложенных на них обязанностей», — поделилась Светлана.

Как стало известно ФАН, на родителей девушек, надругавшихся над Вечным огнем у подножья Монумента воинской и трудовой Славы, уже составлены протоколы по статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«В настоящее время решается вопрос о постановке девочек-подростков на учет. Проводится проверка», — уточнили в пресс-службе регионального отделения УМВД России.

Свою оценку произошедшему дал региональный координатор проекта по восстановлению памятников «Историческая память» Виктор Кондрашин, который выразил крайнее разочарование поведением подростков.

«Посмотрел видео в социальных сетях, где две девочки оскверняют Вечный огонь на Монументе воинской и трудовой Славы в Пензе. Стало горько и обидно за нашу Пензу и область, давшую стране в годы Великой Отечественной войны 282 Героя Советского Союза. Вот одна такая отвратительная «ложка дегтя» портит всю, по пословице, «бочку меда» хорошей продуктивной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Случившееся еще раз убеждает меня в том, что патриотическое воспитание — это не разовые акции! Это должна быть серьезная, взвешенная, совместная работа школы, семьи, общественности», — поделился Виктор.

Данный случай не оставил без внимания и министр образования Пензенской области Александр Воронков. Он признал наличие недоработок в системе как домашнего, так и школьного воспитания, а также призвал поддержать девушек, добившись от них раскаяния.

«Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой Славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал и наличие проблем в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах. И сейчас важно, чтобы школьницы искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их и помогли в этом. Нам, взрослым, надо быть внимательными к каждому ребенку, заранее предвидеть возможность возникновения проблем, не допускать их появления и совместно решать», — выразил мнение Воронков на официальном сайте регионального Минобра.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, в Пензе девушки-подростки надругались над Вечным огнем, расположенным у Монумента воинской и трудовой Славы. Они ставили на него ноги, кричали «Аллаху Акбар» и даже грели «пятые точки». Видеозапись с осквернением памятника одна из девушек выложила в «истории» на личной странице в соцсети «ВКонтакте».