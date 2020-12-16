Серьезное ДТП со скорой помощью произошло в Пензенской области, есть раненые

Кузнецк, 16 декабря. В городе Кузнецке Пензенской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом ФАН сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движение УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«В 13:30 произошло столкновение автомобилей Лада Приора, которой управлял мужчина 1994 года рождения, и автомобиля скорой медицинской помощи Fiat Ducato, за рулем которого был мужчина 1967 года рождения. Два участника ДТП были госпитализированы. Информация по характеру травм и состоянию пострадавших уточняется. По факту происшествия проводится проверка», — рассказали в Госавтоинспекции.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлены последствия аварии. Видно, что на место ДТП прибыло два автомобиля скорой помощи, на которых пострадавших и доставили в медучреждение.

Ранее ФАН сообщал, что в Кузнецке пожар уничтожил склады двух крупнейших в регионе мебельных предприятий.