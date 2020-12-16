Вооруженные молотком и перцовым баллончиком автомобилисты устроили драку в Пензе

Пенза, 16 декабря. Пензенские автомобилисты, вооруженные молотком и перцовым баллончиком, устроили драку прямо на проезжей части. Инцидент произошел на перекрестке улиц Кураева и Володарского в центре города Пензы.

На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, что между водителями соседних автомобилей разгорелся нешуточный конфликт, причем один из его участников заблаговременно взял в руку молоток, угрожая оппоненту. После словесной перепалки завязалась потасовка, во время которой невооруженный мужчина достал из машины перцовый баллончик и использовал его против агрессора. Девушка из позади стоящего автомобиля попыталась разнять драку, но лишь наткнулась на шальную струю раздражающего вещества.

Пензенцы единогласно осудили действия зачинщиков драки, выразив сомнения в отсутствии у них психических отклонений.

«Как он вообще медкомиссию проходил, когда получал права? Да таких принудительно надо лечить! Сегодня конфликт на дороге, завтра кассир в супермаркете не так посмотрел, потом сосед что-то не то сделал. Он каждый раз будет за молоток браться?» — прокомментировала новость жительница Пензы.

«Конфликты всегда случаются, но умные люди их могут и на словах решить. А если человек выходит из машины сразу с молотком — это очень красноречиво говорит о его умственных способностях. Если есть проблема, отъедьте за угол и там поговорите, выскажите свои варианты событий. А вот так стоять на дороге и устраивать цирк перед людьми — это позор», — вторит ей один из комментирующих.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе две несовершеннолетние девушки надругалась над Вечным огнем у Монумента воинской и трудовой Славы.