Россиянам могут начислить пени за неуплату ЖКХ за весь 2020 год

Москва, 16 декабря. Задолженность за ЖКХ советуют погасить до конца года, поскольку с начала января будут начисляться пени за образовавшийся долг с прошлого года.

Об этом рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, передает информационное агентство URA.RU.

Разворотнева уточнила, что властями РФ был введен запрет на начисление штрафов за неуплату коммунальных услуг с апреля 2020 года по январь 2021 года. Отмена пени была принята в качестве антикризисных мер в период пандемии коронавируса. Однако при введении акции в документах не указали четкие правила их снятия. На какие задолженности будут начисляться пени пока неизвестно.

«Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Для этого нужно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты», — говорится в письме НП «ЖКХ Контроль» в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидается в следующем году. Такую позицию высказал заместитель главы ФАС Виталий Королев.