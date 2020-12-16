Девушки-подростки надругались над Вечным огнем в Пензе

Пенза, 16 декабря. В Пензе девушки-подростки надругались над Вечным огнем, расположенным у Монумента воинской и трудовой Славы. Они ставили на него ноги, кричали «Аллаху Акбар» и даже грели «пятые точки». Видеозапись с осквернением памятника одна из девушек выложила в «истории» на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Моральную оценку поступку несовершеннолетних девушек в интервью ФАН предоставил специалист Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры.

«Это какой-то чудовищный акт вандализма. Монумент воинской и трудовой Славы является объектом культурного наследия и совершенно недопустимо, чтобы подрастающее поколение таким образом относилось к нашей истории, к нашим героям, к нашей культуре. Непонятно, на что рассчитывали девушки, ведь любой нормальный человек непременно осудит такой поступок», — поделился с ФАН собеседник.

Монумент воинской и трудовой Славы в Пензе открыт 9 мая 1975 года и посвящен подвигу пензенцев в годы Великой Отечественной войны. Вечный огонь, расположенный у подножья памятника, не раз подвергался надругательствам со стороны вандалов.