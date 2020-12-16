Новый ФАП появился в селе Приморья в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Владивосток, 16 декабря. Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в селе Родниковый в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Объект является структурным подразделением местной больницы.

В населенном пункте проживает 415 человек, включая 46 детей. Новый фельдшерско-акушерский пункт занимает 127 квадратных метров. Внутри есть процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, кабинет приема пациентов, стерилизационная, помещение хранения медицинских препаратов, а также помещение для персонала и зона ожидания. Вскоре ФАП оснастят необходимым оборудованием и мебелью, подберут персонал и сделают лицензию. Прием первых пациентов назначен на весну следующего года.

« Подбор персонала – одна из первостепенных задач. У нас уже есть фельдшер, который окончил колледж в текущем году и желает работать в ФАПе. Он имеет право трудоустроиться по программе «Земский доктор», – отметила главный врач Кировской центральной районной больницы Елена Монастырная.

На возведение таких ФАПов требуется около четырех-пяти месяцев. Системная работа по созданию современных медпунктов и врачебных амбулаторий продолжается в районах, отметили в минздраве Приморского края. В 2020 году планировали построить 15 таких пунктов и шесть амбулаторий. К концу года акты приемки подпишут.

До конца этого года в Новосибирске планируют построить новый сосудистый центр в Академгородке на базе ЦКБ. Для пациентов будет доступна реанимация, рентген-операционная, отделения лучевой диагностики, неврологии и кардиологии.