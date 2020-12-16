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Уникальное судно «Катерина Великая» сошло на воду в Приморье

Уникальное судно «Катерина Великая» сошло на воду в Приморье

Владивосток, 16 декабря. Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Катерина Великая» спустили со стапеля на дальневосточной верфи «Звезда».

Основная задача «Катерины Великой» прокладывать путь сквозь арктические льды толщиной до 1,5 метра к буровым платформам и доставлять на них грузы. Помимо этого судно является буксировщиком и спасателем.

«Катерина Великая» — первое из четырех многофункциональных судов снабжения ледового класса. Оно было заложено на судоверфи «Звезда» в 2017 году в присутствии президента России Владимира Путина.

В пресс-службе Губернатора Приморского края отметили, что одной из заключительных операций спуска стала установка винто-рулевых колонок — ключевого элемента системы электродвижения «Катерины Великой». Он обеспечивает высокие ходовые и маневренные качества судна.

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