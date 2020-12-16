Несовершеннолетняя петербурженка наглоталась таблеток и попала в больницу

Санкт-Петербург, 16 декабря. Петербурженка обратилась за помощью по телефону 112 и сообщила, что ее дочь выпила большое количество таблеток. На место происшествия прибыла скорая и полиция.

Одиннадцатиклассницу нашли с острым пероральным отравлением тяжелой степени и отеком головного мозга. Девушка перенесла клиническую смерть, после чего ее отвезли в первую детскую городскую больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пострадавшая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Подросток живет в неполной, но благополучной семье.

ФАН ранее сообщал об отравлении двухлетнего ребенка, который, оставшись без присмотра родителей, съел полпачки таблеток. Малыша в тяжелом состоянии доставили в больницу Санкт-Петербурга.