Москва, 16 декабря. Сохранение и защита памяти о Великой Победе должны стать основой объединения российского общества. С таким предложением выступила Общественная палата РФ.

Образовательные и воспитательные программы должны строиться на основе борьбы с фальсификациями отечественной истории. Авторы инициативы полагают, что «работа по выявлению и противодействию распространению исторических фейков и провокаций должна проводиться методично и неотступно», передает ТАСС.

«Общественная палата РФ выступает в роли площадки для обмена мнениями и реализации проектов, направленных на борьбу с фальсификациями истории. Так, в Общественной палате были выработаны предложения по введению штрафов и других санкций для недобросовестных производителей...», — заявили в палате.

Федеральное агентство новостей недавно рассказывало о съемках военной драмы «Небо». Кинокартина будет рассказывать о гибели российского летчика Олега Пешкова, которым современники могут гордиться наравне с героями Великой Отечественной войны.