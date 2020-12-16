Нурмагомедов вошел в тройку лучших спортсменов мира за 2020 год

Москва, 16 декабря. Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов занял второе место в топ-10 лучших спортсменов мира по версии The International Business Times.

Российский спортсмен провел в этом году один поединок. Он победил американца Джастина Гейджи и объявил о завершении карьеры в UFC. На его счету 29 побед в ММА и ни одного поражения.

Лидером рейтинга является баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Замкнул тройку британский боксер Тайсон Фьюри, который стал обладателем пояса чемпиона мира по версии WBC.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в октагон. Он допустил, что спортсмен может возобновить карьеру, чтобы завоевать 30 победу.