Мошенники использовали фотографии адвоката Жорина для флирта с иностранками

Москва, 16 декабря. Звездный адвокат Сергей Жорин признался, что его снимки часто используют мошенники. С помощью фото они знакомятся с иностранками и разводят их на деньги.

В этот раз Сергей Жорин стал жертвой злоумышленников в Instagram. Неизвестный пикапер создал его фейковый профиль и при помощи украденных фотографий пытался добиться внимания мексиканской матери-одиночки по имени Вероника. Но женщина заподозрила неладное по переписке и нашла профиль истинного владельца фото, передает Nation News.

«Со мной связывались в Instagram в августе этого года. И он начал «завоевывать меня» до такой степени, что приедет встретить меня в Мексике. Он сказал мне, что он вдовец, у него есть сын по имени Кельвин. Теперь я вижу, что несколько фотографий, которые он сделал, относятся к этому профилю», — написала обманутая мексиканка в Direct звездному адвокату.

В подтверждение своих слов, Вероника отправила Жорину скриншоты переписки с неким Джоном Мики, который присылал ей фотографии адвоката и выдавал за свои.

Сергей Жорин сообщил журналистам, что ему регулярно пишут пострадавшие женщины с российских сайтов знакомств. Звездный юрист рекомендует блокировать аккаунты с его фото и писать жалобы в администрации сайта.

Недавно Жорин встал на защиту юмориста Евгения Петросяна. Знаменитость затравили из-за его слов о последних днях жизни Армена Джигарханяна.