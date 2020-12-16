Аналитики «Альфастрахования» рассказали о смене предпочтений автоугонщиков

Москва, 16 декабря. Ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 осложнили деятельность автоугонщиков. Число краж в 2020 году снизилось на 20%.

Пересекать границы регионов стало сложнее из-за ограничений на передвижения и отслеживания. Угонщики переквалифицировались с элитных автомобилей на более бюджетные, отметили аналитики компании «Альфастрахование». Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado потеряли свою популярность, и им на смену пришли Toyota Camry, Toyota RAV4, Lexus LX, Lexus RX. За ними следуют Hyundai Tucson, Kia Sorento, ВАЗ 2121 Niva, Kia Rio и Mercedes-Benz S-Сlass.

Знающий преступник может угнать машину с любым уровнем защиты за пять–десять минут, отметили специалисты. Обычно трофеи сначала отгоняют в специальный бокс, где осматривают на предмет радиомаячков для слежки. После автомобили отправляют на техобслуживание для подготовки к продаже или на разбор.

Автоэксперты ранее рассказали о способах защиты машины от угона. Они посоветовали ставить транспортное средство на стоянку, страховать и пользоваться дополнительными средствами, вплоть до замков на колеса.