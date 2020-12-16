Пушков отреагировал на слова украинского политолога о санкциях РФ

Москва, 16 декабря. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал позицию украинского политолога Михаила Чаплыги, который поддержал введение Россией санкций против отдельных политических деятелей Украины.

Речь идет о представителях партии «Слуга народа». Чаплыга раскритиковал работу депутатов фракции и сказал, что Киеву давно пора было последовать примеру Москвы.

Алексей Пушков удивился такому повороту событий. По его мнению, тот факт, что даже на Украине находятся люди, осуждающие действия партии «Слуга народа», лишний раз подтверждает верное решение российской стороны по введению ограничений в адрес ряда чиновников этого политического объединения.

Недавно сенатор прокомментировал сами санкции, которые были введены в отношении некоторых украинских политиков. По его словам, Киев первым начал вводить рестрикции против Москвы, передает RT.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил причину, по которой украинцы не поддерживают украинскую партию «Слуга народа». Он назвал парламентариев этого блока «радикальными элементами».