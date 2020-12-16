Названы причины отказа банка в выдаче кредита

Москва, 16 декабря. Заемщик должен проверить свою кредитную историю перед обращением в банк. Так считает финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Сотрудники банков учитывают несколько критериев перед принятием решения о выдаче кредита. Прежде всего они обращают внимание на благонадежность заемщика, наличие у него непогашенных кредитов и задолженностей по платежам, передает "Прайм".

Однако не всегда плохая кредитная репутация является виной заемщика. В некоторых случаях ошибку может допустить сама кредитная организация, пояснил эксперт. Проверить свою кредитную репутацию можно самостоятельно через Центральный каталог кредитных историй.

Если клиент не согласен с решением банка, то он может направить заявление в БКИ. Однако если кредитная история испорчена по вине самого заемщика, то не стоит пытаться исправить ситуацию с помощью мошенников, которые предлагают «почистить» репутацию.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) ранее зафиксировало рост доли потребительских кредитов с просрочкой свыше 30 дней. В октябре этот показатель увеличился до 16%.