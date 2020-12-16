«Современник» осудил Садальского за критику церемонии прощания Гафта

Москва, 16 декабря. Театр «Современник» был вынужден соблюсти введенные ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 и сократить количество людей на церемонии прощания с актером Валентином Гафтом.

Артист Станислав Садальский после прощания написал в своих соцсетях критикующий пост. Он осудил дирекцию «Современника» и всех тех, актеров, которые не пришли проститься с Гафтом. Актер назвал мероприятие «позором». Руководство театра в беседе с Daily Storm назвало это заявление некорректным и циничным.

«Зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф. Пришли те люди, которые смогли там быть. […] И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять», — пояснили в театре.

Певец Григорий Лепс ранее также раскритиковал коллег, которые не смогли присутствовать на церемонии прощания с Валентином Гафтом. Артист предположил, что тем, кто не пришел, помешали «дела — примерки, грим, ресницы, микрофоны».