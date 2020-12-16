Список документов для оформления лицензии на оружие могут расширить в РФ

Москва, 16 декабря. Желающих получить лицензию на оружие могут обязать предоставлять письменное согласие родственников. С таким предложением выступил общественник Дмитрий Курдесов.

Сейчас для получения разрешения на оружие достаточно иметь документ о прохождении обучения и два медицинских заключения. После подачи соответствующего заявления в уполномоченный орган человек получает лицензию и может хранить оружие в домашнем сейфе.

Однако вместе с владельцем оружия дома может проживать жена, дети или другие родственники. Не исключено, что кто-то из них выступит против хранения дома огнестрельного оружия, пояснил Курдесов. Он уже направил свое предложение на имя главы МВД Владимира Колокольцева, передает RT.

В Петербурге в начале осени начал действовать запрет на провоз оружия в метрополитене. Правило распространяется на холодное и огнестрельное, охотничье и спортивное оружие.