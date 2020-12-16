Ученые определили снижающие в два раза риск развития диабета продукты

Москва, 16 декабря. Достаточное количество овощей и фруктов в рационе человека значительно снижает развитие сахарного диабета второго типа.

Исследователи проанализировали данные десяти тысяч жителей Европы из восьми разных стран. Те участники, которые вместе с фруктами и овощами потребляли витамин C и каротиноиды, меньше всего были подвержены развитию диабета. Доктор Джоэл Фурман, ведущий специалист по лечению диабету и автор книги «Конец диабета» подтвердил результаты исследования, опубликованные в British Medical Journal. Он сообщил, что сам смог с помощью диеты остановить течение болезни.

«По сути, это означает, что мы фокусируемся на овощах, орехах, семенах, бобах и свежих фруктах с низким содержанием сахара, а также ограничиваем потребление продуктов животного происхождения и зерна», — отметил врач.

Недавно сообщалось, какие фрукты стоит выбирать диабетикам. В первую очередь необходимо обратить внимание на зеленые яблоки, богатые витамином C и клетчаткой. Кроме того, фрукты полезны при проблемах с щитовидной железой, передает infox.ru.