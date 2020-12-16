Цены на мандарины в России выросли на 20% в декабре

Москва, 16 декабря. Средний чек на мандарины в декабре увеличился на 20% относительно аналогичного месяца прошлого года. Сейчас его размер составляет 104 рубля.

Средний чек учитывался за первые две недели декабря. Эксперты связывают подорожание мандаринов с ростом иностранной валюты, так как фрукты доставляются из-за рубежа.

Общее количество покупок новогодних фруктов стало ниже на 10% относительно прошлого года. Однако объем продаж в денежном выражении стал больше на 3%, свидетельствуют данные «Платформы ОФД».

Набор продуктов для новогоднего празднования обходится семьей из четырех человек почти в 6,7 тысячи рублей. Это на 4,5% больше, чем в декабре 2019 года, говорится в исследовании.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ранее заявили о постоянном характере мер по сдерживанию роста цен в России. Специалисты ведомства проследят за исполнением решения по снижению цен на базовые продукты.