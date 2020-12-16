Мэрия Парижа заплатит штраф в размере 90 тыс. евро за дискриминацию мужчин

Париж, 16 декабря. Министерство государственной службы Франции оштрафовало парижскую мэрию за слишком большое количество женщин на руководящих должностях.

При проверке выяснилось, что на руководящих постах в мэрии Парижа находятся всего пятеро мужчин. Согласно закону, представители одного пола не имеют право занимать свыше 60% высокопоставленных должностей. Женское большинство было выявлено и среди всех сотрудников мэрии — 56%.

Законопроект, по которому оштрафовали парижскую мэрию, был изменен в 2019 году. После этого работодатель может избежать наказания, если общее число женщин и мужчин среди работников будет соответствовать нормативам.

Ранее власти Парижа объявили об открытии Эйфелевой башни для посетителей с 16 декабря. Символ столицы Франции был закрыт для жителей города из-за пандемии COVID-19.