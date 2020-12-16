Роза Сябитова призвала российских мужчин менять отношение к женщинам

Москва, 16 декабря. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова раскритиковала российских мужчин и призвала их менять отношение к женщинам.

Она отметила, что у российских женщин замужество отнимает два и более года жизни. Более того, замужние дамы менее восприимчивы к болевым ощущениям, поскольку научились притуплять и не воспринимать их.

Что касается мужчин, то, по словам телесвахи, брак продлевает им жизнь. Благодаря женами мужчины бросают вредные привычки, начинают вести здоровый образ жизни и следить за своим здоровьем, указала Сябитова.

«Мужчины! Вам не кажется, что пора менять ваше отношение к жене и к женщине в целом?» — задалась вопросом ведущая программы на Первом канале в своем Instagram.

Она призвала мужчин не обесценивать любовь, внимание и заботу, которые они получают от женщин. Кроме того, мужья и любовники не должны вынуждать представительниц прекрасного пола «отказаться от самого ценного счастья для женщины — быть любимыми женами (боевыми подругами) и матерями».

Ранее Сябитова объяснила, почему разводятся звездные пары. По ее словам, главная проблема кроется в финансовых претензиях друг к другу.