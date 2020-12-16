Крупный пожар произошел на базе отдыха в Приморском крае

Владивосток, 16 декабря. Деревянные строения вспыхнули на территории базы отдыха в селе Волчанец в Приморском крае. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров.

Сообщение о возгорании деревянных строений поступило на пульт МЧС в 3:14 по московскому времени. Пожарные моментально прибыли на место происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Спасателям удалось менее, чем за час локализовать возгорание. К 7:00 пожар полностью ликвидировали. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Как отметили в ведомстве, в результате пожара никто не пострадал.

Накануне в Башкирии случился пожар в пансионате, который унес жизни 11 человек. Возбуждено уголовное дело и выясняются причины возгорания.