Профессор Бузунов назвал действенные способы вернуть здоровый сон

Москва, 16 декабря. Ночные кошмары делают людей злыми, раздражительными и утомленными. С этой проблемой человек может справиться сам, уверен профессор Бузунов.

Человек способен самостоятельно избавиться от ночных кошмаров. Главное, не тратить свои нервы и не перенапрягаться лишний раз. Следует работать спокойно, жить размеренно, советует профессор Роман Бузунов.

Еще один важный совет — не пить слишком много крепкого кофе. Беспокойство и лишнее волнение могут быть спровоцированы новостями. Если человеку интересно узнать, что происходит в мире, достаточно потратить несколько минут по утрам.

«Посмотрели новости 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию, не усугубляйте стресс. Посмотрите в окно, погуляйте по возможности. Регулярная физическая нагрузка — лучшее антистрессовое и противотревожное средство», — приводит слова Бузунова infox.ru.

Все перечисленное можно выполнить в течение одного дня. Если день пройдет спокойно, то и ночь будет такой же. С утра возвращаться к старым привычкам не стоит, такая практика требует ежедневного исполнения. В противном случае ночные кошмары вернутся, уверен специалист.

Некоторые врачи считают, что оставлять смартфон рядом с кроватью на ночь нежелательно из-за возможных проблем со здоровьем. Доказательств по этому вопросу пока нет. Но использование телефона перед сном негативно влияет на зрение. Поэтому гаджеты лучше держать подальше.