МВД назвало число мигрантов в России

Москва, 16 декабря. Численность мигрантов в России сократилась почти в два раза, сообщили в МВД РФ.

По подсчетам ведомства, сейчас на территории России находятся около шести миллионов мигрантов. При этом раньше прибывающих в стране иностранных граждан было 9-11 млн.

Как отметили в МВД, временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона мигрантов, находящихся в РФ.

Наиболее многочисленная категория иностранных граждан в РФ — это трудовые мигранты, работающие в крупных городах и экономических центрах. В ведомстве указали, что большинство трудовых мигрантов в РФ работают на основании патента. В текущем году их число уменьшилось и составило 1,3 млн, пишет RT.

Каждому иностранцу в России гарантирована бесплатная медицинская помощь. В связи с этим мигранты смогут лечиться от коронавируса, не тратя деньги.