Аналитики Минсельхоза подсчитали расходы на новогодний стол

Москва, 16 декабря. Семья из четырех человек на новогодний ужин в среднем потратит 6,7 тысяч рублей. Предварительные расчеты произвели в Центре агроаналитики Минсельхоза.

Специалисты проанализировали цены 35 категорий продовольственных товаров, среди них — мясо, колбасы, сыры, овощи и фрукты, икра, алкогольные, безалкогольные напитки и кондитерские изделия. Самыми дорогостоящими товарами признали икру, средняя стоимость которой 822,5 рубля, и рыбу (809,7 рубля), передает URA.RU.

«Это предварительные расчеты, которые основаны на данных Росстата за ноябрь 2020 года. Получившаяся сумма на 4,5% больше аналогичного показателя в ноябре 2019 года», — отметили в организации.

Изучение расчетов «Платформы ОФД» показало, что мандарины подорожали на 20%, а шампанское — на 21%. Специалисты списали это на то, что россияне стали покупать гораздо больше товаров за раз, чтобы минимизировать количество походов в магазины.

Блогер кулинарного YouTube-канала «Голодный Мужчина» Сергей Стоян недавно рассказал, какие блюда можно внести в новогоднее меню. Он предложил рецепты десерта «Шоколадный вулкан», салата «Мексиканский», «Кордон Блю» и овсяной каши.